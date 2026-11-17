MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha advertit aquest dilluns per la nit que Europa també està amenaçada pel programa nuclear i el programa de míssils iranians durant l'acolliment que ha donat a Jerusalem al primer ministre txec, Andrej Babis.
"Els míssils iranians no paren a les fronteres d'Israel. Tampoc ho fa el seu terrorisme. I tampoc les seves ambicions nuclears. Europa no és un espectador. Europa és un objectiu" de l'Iran, ha subratllat Netanyahu en roda de premsa conjunta amb Babis.
El mandatari israelià, en funcions després de les eleccions del passat 27 d'octubre, ha destacat el suport de Praga a Israel i ha criticat a uns altres governs europeus: "Alguns prefereixen condemnar a Israel que enfrontar-se al terrorisme". En contrast, República Txeca "es nega a confondre el bé i el mal".