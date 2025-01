Netanyahu acusa Hamas de "crear una crisi a última hora" i ajorna la ratificació de l'alto el foc

El primer ministre israelià diu que el grup "es retracta de pactes explícits" i que és "un intent d'extorsió"

Hamas assegura que "està compromès amb l'acord d'alto el foc anunciat pels mediadors"

MADRID, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusat aquest dijous el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) de "crear una crisi a última hora" en retractar-se "de pactes explícits" i ha anunciat un ajornament de la reunió que anava a celebrar el seu govern per ratificar l'acord d'alto el foc per a la Franja de Gaza acordat dimecres.

"Hamas està renegant dels pactes i creant una crisi a última hora que impedeix un acord", ha dit la seva oficina. "Hamas s'està retractant de pactes explícits que van ser acordats amb els mediadors i Israel, en un intent d'extorsió en l'últim minut", ha afegit, segons ha recollit el diari israelià 'The Jerusalem Post'.

Així, ha recalcat que "Israel no fixarà una data per a una reunió del govern o el gabinet (de seguretat) fins que els mediadors anunciïn que Hamas ha aprovat tots els detalls de l'acord", després que el grup anunciés dimecres que havia acceptat els termes i sense que els mediadors --Qatar, Egipte i Estats Units-- s'hagin pronunciat ara com ara sobre les afirmacions de Netanyahu.

Per la seva banda, Izzat al-Rishq, alt càrrec del braç polític de Hamas, ha reaccionat immediatament a les paraules de Netanyahu per recalcar que el grup islamista palestí "està compromès amb l'alto el foc anunciat pels mediadors", tal com ha informat 'Filastin'.

El comunicat de Netanyahu s'ha publicat poc després que la reunió del gabinet de seguretat d'Israel, prevista per a les 11.00 hores (hora local), fos ajornada per les discussions internes en el partit Sionisme Religiós sobre la seva possible retirada de la coalició governamental israeliana --integrada per partits ultradretans i ultraortodoxos-- pel seu rebuig a l'acord assolit amb Hamas.