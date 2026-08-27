Pugen a gairebé 390 els morts per les inundacions al nord del Nepal, a la frontera amb la Xina

Europa Press/Contacto/Skanda Gautam
MADRID 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Nepal han elevat aquest dijous a gairebé 390 els morts a causa de les inundacions registrades el dimecres a causa d'una forta crescuda del riu Bhotekoshi a Rasuwa, un districte muntanyenc pròxim a la frontera amb el Tibet, a la Xina, un succés que deixa, a més, centenars de desapareguts, inclosos quatre espanyols.
La Policia del Nepal ha indicat en un balanç publicat a través de xarxes socials que fins ara s'han recuperat 389 cossos, entre ells 137 al districte de Chitwan, epicentre de les labors de recerca i rescat.
Per la seva banda, l'Autoritat Nacional de Gestió i Reducció del Risc de Desastres ha xifrat en 977 les persones donades per desaparegudes i en 1.552 els "civils" rescatats fins al moment.
Així mateix, ha elevat a prop de 13.300 els agents desplegats a les zones afectaas per fer front a la catàstrofe, així com la mobilització d'un total de 15 helicòpters, sis d'ells de l'Exèrcit nepalès i la resta de propietaris "privats".
A aquestes xifres se sumen almenys tres morts i prop de 560 desapareguts, entre ells 260 estrangers, en territori xinès, tal com han assenyalat aquest mateix dijous les autoritats del gegant asiàtic.
En el matí d'aquest dijous, el primer ministre nepalès, Balendra Shah, ha informat en un missatge en xarxes que el seu Executiu ha intensificat "des de primera hora" els treballs de recerca, rescat i ajuda humanitària a les zones afectades. Un exemple d'això ha estat el desplegament d'helicòpters no només de l'Exèrcit de Nepal sinó també del sector privat, amén d'equips terrestres.
"Per ajudar els ciutadans en situació de risc, l'Exèrcit nepalès va lliurar anit subministraments d'ajuda humanitària, entre els quals s'incloïen aliments bàsics, tendes de campanya i medicaments", ha especificat Shah.
En tot cas, les autoritats del país han demanat als turistes mantenir la calma, estar informats i seguir en tot moment les instruccions oficials de seguretat donades per l'autoritat pertinent.
La devastadora inundació hauria estat causada pel "col·lapse d'una glacera" riu amunt, segons ha indicat aquest dijous el Servei Geològic d'Estats Units (USGS), que ha declarat que les imatges per satèl·lit estudiades han portat a la conclusió que "no va tenir lloc un terratrèmol" a la zona que pugui estar vinculat amb la catàstrofe.