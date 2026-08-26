Nepal.- Més de 70 morts per les greus inundacions al nord del Nepal, a la frontera amb Tibet

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MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys 72 persones han mort i centenars es troben desaparegudes a causa de les greus inundacions provocades per la forta crescuda del riu Bhotekoshi en Rasuwa, un districte muntanyenc del nord de Nepal, prop de la frontera amb Tibet, segons han informat aquest dimecres les autoritats del país.
Al llarg de la llera del riu, desenes d'assentaments i infraestructures s'han vist greument afectades per l'aigua, que també ha provocat forts danys a la Xina, a l'altre costat de la zona fronterera, especialment en el pas de Gyirong.
L'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA) ha confirmat que són 72 els cossos sense vida recuperats pels serveis de recerca i rescat en set districtes, la majoria d'ells en Chitwan, situat més al sud. La sitaució ha provocat la interrupció de les comunicacions en moltes zones del país, la qual cosa dificulta les labors de rescat.
Nombrosos efectius han hagut de ser mobilitzats malgrat les greus dificultats per accedir a les zones afectades. Per a això, compten amb l'ajuda de 14 helicòpters i agents de les forces de seguretat, tots ells a l'espera de continuar amb les tasques de recerca i rescat, segons informacions del diari 'The Kathmandu Post'.
Entre els llocs que han sofert greus danys es troben mercats i llocs de seguretat de la zona. A més, s'estima que són 32 els efectius desapareguts en Timure, Rasuwa, prop de la frontera amb la Xina.
Les autoritats encara no han confirmat la causa d'aquestes inundacions, però diversos alts càrrecs apunten a una esllavissada de terra que podria haver bloquejat la llera d'un riu en el Tibet abans del desbordament del Bhotekoshi. Així, s'ha instat als residents de les zones properes al riu Trishuli a mantenir-se allunyades i traslladar-se a zones segures.
PROP DE 400 TURISTES DESAPAREGUTS
La Junta de Turisme del Nepal ha indicat a mitjans locals que prop de 400 turistes, tots ells pelegrins que es dirigien a la muntanya Kailash, a Tibet, es troben de moment desapareguts davant de la impossibilitat de comunicar-se a mesura que continuen les inundacions.
Les autoritats han situat així en 384 els turistes amb els quals s'ha perdut el contacte, dels quals almenys 93 són nepalesos i 291 estrangers. Les primeres informacions apunten al fet que 105 serien indis, 17 malais, 12 britànics, quatre sud-africans, tres nord-americans, un australià i un altre neerlandès. La resta de nacionalitats no han estat revelades.
En aquest sentit, han demanat als turistes mantenir la calma, mantenir-se informats i seguir en tot moment les instruccions oficials de seguretat donades per les autoritats pertinents.