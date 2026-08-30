El Nepal localitza l'últim dels tres espanyols desapareguts després de la gran riuada de Rasuwa

Europa Press/Contacto/Ap Tolang
MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern del Nepal ha localitzat ja l'últim dels tres espanyols que es donaven per desapareguts després de la devastadora riuada del passat dimecres al municipi de Rasuwa, a la frontera amb el Tibet.
La Junta de Turisme nepalesa, en la seva última actualització d'aquest diumenge a la tarda, inclou els tres espanyols en una llista de "localitzats i en contacte" juntament amb un ciutadà belga i un altre nord-americà.
De moment, un total de 591 estrangers segueixen sense localitzar dins dels gairebé 3.000 desapareguts per la tragèdia, que deixa fins ara un total aproximat de 750 morts (734 a Nepal, 16 a Tibet) i enormes danys materials.