El Nepal.- Les expedicions a l'Everest han generat 84 tones d'escombraries només durant la temporada de primavera

MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

Durant la temporada de primavera de 2023 les expedicions a la muntanya Everest, la muntanya més alta del món, han generat un total de 84 tones de residus i escombraries, segons ha denunciat l'ONG nepalesa Comitè de Control de la Contaminació Sagarmatha, encarregada de gestionar les escombraries dels escaladors.

Del total, 75 tones corresponen solament a les registrades en el campament base de l'Everest, entre les quals hi ha 21,4 tones d'escombraries incinerable, 7,5 tones d'escombraries no incinerable, 21,5 tones de residus humans, 9,9 tones de residus de cuina.

A aquesta xifra cal sumar les 8,9 tones lliurades per les expedicions --4,5 tones incinerables i 4,4 no incinerables-- procedents dels campaments que es troben a major altitud en compliment de la llei que obliga els alpinistes a portar de tornada almenys 8 quilograms d'escombraries per persona.

"El nostre equip ja ha traslladat totes les escombraries incinerables i no incinerables a les nostres instal·lacions de gestió de residus a Namche per al seu processament. Totes les escombraries reciclables es traslladaran a Kàtmandu", ha explicat el grup en un comunicat.

L'ONG Comitè de Control de la Contaminació Sagarmatha es va crear al final de la dècada de 1980 en resposta al creixent volum de residus generat per turistes i escaladors a la muntanya Everest. El grup es va crear amb el suport de WWF el Nepal i del Ministeri de Turisme.