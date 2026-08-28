Nepal.- Les autoritats del Nepal eleven a gairebé 470 els morts per les inundacions al nord del país

Europa Press/Contacto/Sulav Shrestha
MADRID 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Nepal han elevat aquest divendres a gairebé 470 les víctimes mortals de les inundacions que van tenir lloc aquest dimecres després de la forta crescuda del riu Bhotekoshi en Rasuwa, un districte muntanyenc proper a la frontera amb el Tibet, a la Xina.
En concret, són 469 els morts a causa de les devastadores inundacions, segons ha informat a les xarxes socials la Policia nepalesa, que ha situat la major part dels cossos rescatats als districtes de Chitwan i Nawalparasi Est: 178 i 110, respectivament.
Així mateix, ha xifrat en un total de 1.545 persones ferides que han pogut ser rescatades. D'elles, la pràctica totalitat es reparteixen entre els districtes de Nuwakot (898) i Rasuwa (644).
També ha assenyalat que 28 agents continuen desapareguts, mentre que gairebé 4.350 romanen desplegats a les zones afectades.