Augmenten a 675 els morts i a 2.498 els desapareguts per la riuada de Nepal

MADRID 29 ago. (EUROPA PRESS) -
675 persones han mort i 2.498 continuen desaparegudes per la riuada de dimecres a Nepal arran de la crescuda del riu Bhotekoshi a Rasuwa, un districte muntanyenc proper a la frontera amb la regió autònoma xinesa del Tibet, segons l'últim balanç.
Les autoritats xineses han confirmat 7 morts i 554 persones desaparegudes a Tibet, la qual cosa eleva la xifra provisional de morts a 682 i els desapareguts a més de 3.000.
L'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA) de Nepal ha publicat un nou balanç aquest dissabte, en què els equips de rescat continuen recuperant cossos de víctimes.
Dels cadàvers recuperats, 148 corresponen a dones, 268 a homes, 22 a nenes i 20 a nens. En 221 casos es tracta de parts del cos que no han pogut ser identificades. Un total de 20 cossos han estat ja lliurats a les seves famílies.
Per districtes, Chitwan concentra 246 morts; Nawalparasi Est, 165; Nawalparasi Oest, 63; Gorkha, 57; Nuwakot, 51; Dhading, 45; Tanahun, 35 i Raswa, 13.
Aquest dissabte l'Exèrcit nepalès ha informat del rescat de 550 persones, 54 d'elles estrangeres --46 d'elles xineses i 8, índies-- a Timure, Syafrubesi i Mailung. Des de l'inici de les tasques de rescat han estat evacuades 2.650 persones per aire i per terra.
Militars i voluntaris continuen buscant víctimes, principalment a Rasuwa, Timure, Trishuli i Dhunche, i tenen 16 helicòpters de l'Exèrcit i d'empreses privades. La riuada ha afectat els districtes de Rasuwa, Chitwan, Dhading, Tanahun, Gorkha, Nuwakot i Nawalparasi Est.