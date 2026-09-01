Ascendeixen a més de mil els morts per la riuada a la frontera amb Xina, que deixa uns 3.900 desapareguts

Europa Press/Contacto/Gopal Dahal
MADRID 1 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Nepal han elevat aquest dimarts a més d'un miler els morts per les devastadores inundacions registrades la setmana passada prop de la frontera amb la Xina, al mateix temps que han rebaixat a prop de 3.900 els desapareguts, entre els quals figuren 583 estrangers.
L'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA, per les seves sigles en anglès) ha assenyalat en un comunicat publicat a través de xarxes socials que fins ara s'han recuperat 1.003 cossos, inclosos 321 a Chitwan, 216 a Nawalparasi Est i 170 a Nawalparasi Oest.
Així mateix, ha especificat que 3.916 persones segueixen desaparegudes, entre elles 639 treballadors d'una central hidroelèctrica afectada per la riuada, abans d'agregar que els serveis d'emergència han aconseguit rescatar a 11.814 persones, inclosos 253 estrangers.
L'organisme ha xifrat en 279 els ferits, inclosos 168 que ja han rebut l'alta, al mateix temps que ha manifestat que hi ha més de 21.000 agents desplegats per a les labors de recerca i rescat, al fil de les quals s'està també lliurant ajuda humanitària a part dels damnificats.
A aquestes xifres se sumen almenys 16 morts i al voltant de 550 desapareguts en territori xinès --entre ells 261 ciutadans estrangers--, tal com han assenyalat les autoritats del gegant asiàtic, així com tres cadàvers recuperats a Índia.