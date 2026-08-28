El Nepal anuncia el rescat d'un dels tres espanyols desapareguts després de la forta riuada

Europa Press/Contacto/Shankar Bhujel
MADRID 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Nepal ha anunciat aquest divendres el rescat d'un dels tres espanyols desapareguts després de la forta riuada que va arrasar el districte de Rasuwa, a la frontera amb la Xina.
Segons ha informat la Junta de Turisme del Nepal, un dels tres turistes espanyols que estaven desapareguts ha estat rescatat amb vida, en el marc de les operacions que han aconseguit salvar a 121 turistes estrangers.
L'oficina ha detallat en la seva última actualització que 622 turistes segueixen sense ser localitzats després del desastre, dels quals, 473 són de nacionalitat estrangera, en la seva majoria indis, 98.
Les autoritats de Nepal han situat aquest divendres en 538 els morts per la greu riuada registrada dimecres després de la crescuda del riu Bhotekoshi.
El nombre de persones rescatades ascendeix a 3.742, en el marc d'unes operacions de recerca i rescat en les quals l'organisme ha destacat la presència de sis helicòpters de l'Exèrcit i nou d'empreses privades, tal com reflecteixen aquestes mateixes dades de l'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA).