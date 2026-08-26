Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov
Més de 400 turistes, la majoria d'ells estrangers, han desaparegut quan es dirigien cap a la muntanya Kailash, a la regió de Tibet
El primer ministre expressa les seves condolences per la "enorme pèrdua" i mobilitza "tots els recursos de l'Estat"
MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys 157 persones han mort i més de 500 es troben desaparegudes a causa de les greus inundacions provocades per la forta crescuda del riu Bhotekoshi a Rasuwa, un districte muntanyenc del nord de Nepal, prop de la frontera amb Tibet, a la Xina, segons han informat aquest dimecres les autoritats del país.
La Policia del Nepal ha confirmat que els cossos sense vida recuperats pels serveis de recerca i rescat es concentren en set districtes, la majoria d'ells, 64, a Chitwan, situat més al sud. La situació ha provocat la interrupció de les comunicacions en moltes zones del país i dificulta les tasques de rescat.
Entre els llocs que han patit greus danys es troben mercats i llocs de seguretat de la zona. A més, s'estima que són 44 els efectius de l'Exèrcit desapareguts a Timure, Rasuwa, prop de la frontera amb la Xina, així com 28 policies i 13 agents de seguretat.
A aquests cal sumar 60 treballadors de diverses plantes hidroelèctriques situades a les zones afectades i treballadors de Duanes i Immigració, que segueixen de moment en parador desconegut, d'acord a un balanç anterior de l'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA).
De moment, 57 ferits estan sent tractats en hospitals de tot el país, 21 d'ells en Rasuwa i altres 36 en altres zones del país, entre elles Kàtmandu, la capital, mentre que unes 250 persones han estat rescatades fins avui.
Al llarg de la llera del riu, desenes d'assentaments i infraestructures s'han vist greument afectats per l'aigua, que també ha provocat forts danys a la Xina, a l'altre costat de la zona fronterera, especialment en el pas de Gyirong.
Nombrosos efectius han hagut de ser mobilitzats malgrat les greus dificultats per accedir a les zones afectades. Per a això, compten amb l'ajuda de desenes d'helicòpters i agents de les forces de seguretat, tots ells a l'espera de continuar amb les tasques de recerca i rescat, segons informacions del diari 'The Kathmandu Post'.
Les autoritats han traslladat les seves condolences als familiars dels morts i els ferits després d'apuntar a una esllavissada de terra com a principal causa del desastre en haver bloquejat la llera d'un riu a Tibet abans del desbordament del Bhotekoshi. Així, ha instat als residents de les zones properes al riu Trishuli a mantenir-se allunyats i traslladar-se a zones segures.
El primer ministre nepalès, Balendra Shah, ha dit tenir el "cor afligit" davant de la "enorme pèrdua humana i material causada per la sobtada crescuda del riu Bhotekoshi en Rasuwa". "Això ha commocionat i entristit a tot el país. Aquest inesperat desastre natural ha sumit a molts dels nostres germans, germanes i nens en un profund dolor", ha expressat en un comunicat.
"En nom del Govern de Nepal i en el meu propi, vull oferir el meu més sentit homenatge a tots els que han mort. Expresso els meus més sentides condolences a aquells germans i germanes que han perdut la vida, a les seves famílies i lamento la pèrdua de tot el que posseïen. Tot el Govern del Nepal i tot el país els acompanya en aquest dolor insuportable. Desitjo una ràpida recuperació a tots els ferits", ha asseverat.
Així, ha confirmat que s'han mobilitzat "tots els seus recursos i mecanismes per realitzar milers d'operacions de rescat", al mateix temps que ha assenyalat que s'han convocat diverses reunions d'emergència del Gabinet, on "s'han adoptat decisions importants per intensificar les tasques de rescat, recerca i socors".
"Vivim moments molt delicats. La nostra màxima prioritat és salvar la vida dels ferits, buscar als desapareguts i brindar seguretat a les persones afectades. (...) El Govern seguirà treballant per rescatar als ciutadans i normalitzar les seves vides. S'intensificarà la recerca de persones desaparegudes i es recopilarà informació completa sobre els ferits", ha declarat.
"Vull assegurar-los que no estan sols en aquests moments difícils. L'Estat està amb vosaltres amb tots els seus mitjans i recursos. Els demano paciència. El Govern assumeix la plena responsabilitat del seu rescat, tractament, alimentació i refugi. En temps de desastre, tots hem de romandre units", ha resolt.
GAIREBÉ 400 TURISTES DESAPAREGUTS
Per la seva banda, la Junta de Turisme de Nepal ha indicat a mitjans locals que prop de 400 turistes, tots ells pelegrins que es dirigien a la muntanya Kailash, a Tibet, es troben de moment en parador desconegut davant de la impossibilitat de comunicar-se a mesura que continuen les inundacions.
Les autoritats han situat en 384 els turistes amb els quals s'ha perdut el contacte, dels quals almenys 93 són nepalesos i 291 estrangers. Les primeres informacions apunten al fet que 105 serien indis, 17 malais, 12 britànics, quatre sud-africans, tres nord-americans, un d'australià i un altre neerlandès. La resta de nacionalitats no han estat revelades.
El Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya no té constància, a mitjan tarda d'aquest dimecres, que hi hagi "espanyols afectats o il·localizables".
En tot cas, les autoritats de Nepal han demanat als turistes mantenir la calma, estar informats i seguir en tot moment les instruccions oficials de seguretat donades per les autoritats pertinents.
La Federació Internacional de la Creu Roja (FICR) ha anunciat la mobilització de poc més d'un milió d'euros per ajudar a la Creu Roja nepalesa a "portar assistència" a les comunitats afectades, especialment a les que han quedat aïllades, ha explicat el cap de la delegació de la FICR al país, David Fisher.