La naviliera alemanya Hapag-Lloyd denuncia un atac contra un dels seus portacontenidors a l'estret d'Ormuz

DUBAI/HAMBURG 12 març (DPA/EP) -
La naviliera alemanya Hapag-Lloyd ha confirmat aquest dijous que un dels seus portacontenidors ha estat atacat amb un projectil a l'estret d'Ormuz que ha provocat un incendi a bord, si bé ha afirmat que no hi ha hagut víctimes.
"Els tripulants estan sans i estalvis, han pogut extingir el foc i controlar ràpidament la situació", ha dit un portaveu de l'empresa, amb seu a Hamburg. La naviliera no ha donat informació sobre la ubicació del vaixell, el Source Blessing, per motius de seguretat.
Segons les dades del servei de seguiment VesselFinder, la nau, amb bandera de Libèria, es va construir el 2003 i té més de 240 metres d'eslora. D'acord amb alguns informes, té capacitat per a uns 3.200 contenidors estàndard, segons ha recollit l'agència DPA.
La Guàrdia Revolucionària Islàmica ha reivindicat durant els darrers dies diversos atacs contra vaixells a l'estret d'Ormuz, en resposta a l'ofensiva dels Estats Units i Israel, a més d'atacar territori israelià i interessos nord-americans al Pròxim Orient.