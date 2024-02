L'opositor rus Aleksei Navalni serà enterrat aquest divendres a Moscou

MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

L'entorn de l'opositor rus Aleksei Navalni, que va morir el passat 16 de febrer quan era a la presó complint una condemna de prop de 30 anys per frau i extremisme, ha informat aquest dimecres que el dissident serà enterrat divendres al cementiri de Borissov, a Moscou.

La seva portaveu, Kira Iàrmix, ha indicat en un missatge difós a través d'X que el funeral tindrà lloc l'1 de març a les 14.00 hores (hora local) a l'Església de la icona de la Mare de Déu, situada al districte de Marino. "Veniu aviat", ha afirmat.

Els familiars i amics del difunt havien denunciat dimarts que hi ha problemes per trobar un lloc a Moscou on organitzar un acte d'homenatge al líder opositor després d'haver contactat en va amb "la majoria" de funeràries i sales de la capital russa.

Les autoritats del país han impedit que el funeral se celebri dijous, dia en què el president rus, Vladímir Putin, s'adreça al Parlament, segons han revelat fonts pròximes al Kremlin al portal de notícies 'Vestka'. El Govern rus considera que el funeral podria provocar protestes contra el president i ha suggerit l'1 de març com la data més desitjable.

Navalni va morir fa gairebé dues setmanes a la presó de l'Àrtic on complia condemna. Les autoritats russes han atribuït la seva mort a causes naturals, però l'entorn de l'opositor en culpa el Govern rus i, en particular, Putin.

La família de Navalni finalment va poder recuperar el cos de l'opositor dissabte, si bé la seva mare va afirmar que l'havien amenaçada amb deixar les restes a la presó si no acceptava els requisits de les autoritats.