Navalni, absent en una altra vista judicial mentre el seu entorn continua sense saber on és

MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El dirigent opositor rus Aleksei Navalni no ha tornat a comparèixer aquest dimarts per videoconferència en una vista judicial i el seu entorn encara no sap on és, després que personal de la colònia penal on compleix condemna ha confirmat que ja no és a les instal·lacions.

La principal portaveu de Navalni, Kira Yarmish, ha afirmat a través d'X que ara les autoritats han canviat de versió, després que durant dies han atribuït la incompareixença de l'opositor davant els tribunals a suposats problemes de connexió.

Un treballador de la colònia IK-6 ha confirmat que ja no es troba en aquesta presó i en desconeix el parador actual, segons Yarmish. "Durant sis dies, han mentit(...) només per guanyar temps", ha denunciat.

Navalni, amb diversos fronts judicials oberts, compleix una condemna de 19 anys en una colònia de règim estricte gairebé sense contacte amb l'exterior. Els seus advocats han denunciat les condicions en què està reclòs, que han derivat en un empitjorament de la seva salut, si bé el Govern rus no ha donat cap mostra de clemència cap a una de les veus més simbòliques de la dissidència.