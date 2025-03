La NASA i SpaceX llancen la missió de rotació que facilitarà el retorn dels astronautes atrapats a l'EEI

MADRID 15 març (EUROPA PRESS) -

La NASA i SpaceX han llançat aquest divendres la missió de rotació de la tripulació Crew-10 a l'Estació Espacial Internacional (EEI), que facilitarà el retorn, entre d'altres, dels astronautes de la NASA Suni Williams i Butch Wilmore, atrapats al complex orbital des de juny de l'any passat després de fallar la nau 'Starliner' de Boeing en què van arribar a l'Estació per a una estada d'una setmana.

"Que us ho passeu genial a l'espai, tots! #Crew10 es va enlairar de @NASAKennedy a les 7.03 PM del divendres 14 de març", ha comunicat la NASA en el seu compte d'X.

La nau serà utilitzada per a l'esperat retorn de Crew-9 amb Williams i Wilmore, el retorn de la qual a la Terra s'ha vist retardat en múltiples ocasions per la falta de naus disponibles.

La missió Crew-10 porta els astronautes de la NASA Anne McClain, comandant, i Nichole Ayers, pilot; l'astronauta de JAXA (Agència d'Exploració Aeroespacial de Japó) Takuya Onishi, especialista de missió, i el cosmonauta de Roscosmos Kirill Peskov, especialista de missió, a l'estació espacial.

S'espera que els quatre membres de la tripulació s'acoblin a l'Estació Espacial aproximadament a les 23.30 de la nit, hora de Miami, aquest dissabte. Romandran durant diversos dies en un període de "traspàs" amb Williams, Wilmore i els seus companys de Crew-9, Nick Hague de la NASA i Aleksandr Gorbunov de Roscosmos, segons ha informat la cadena nord-americana CNN.

En aquesta transició s'espera que la tripulació nouvinguda es familiaritzi amb el treball de manteniment i ciència en curs de l'estació de cara a transicionar d'una manera més segura les operacions a bord del complex orbital.

El 4 de març, Williams i Wilmore, juntament amb el seu company Hague, van participar en una conferència de premsa en què Williams va destacar que no s'han sentit abandonats per la NASA. Per la seva banda, Wilmore va assegurar que la necessitat de subministraments addicionals a causa de l'extensió de la seva missió no representa un inconvenient, ja que han sabut aprofitar els subministraments que van portar a l'estació durant la seva missió.