Nagasaki guarda un minut de silenci en record del llançament de la bomba nuclear en el seu 80è aniversari

Guterres demana la fi de l'armament nuclear que només certifica la "devastació"
MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La ciutat de Nagasaki ha celebrat aquest dissabte un minut de silenci en commemoració del 80è aniversari del llançament per part dels Estats Units d'una bomba nuclear sobre el seu territori que va deixar uns 74.000 morts, només tres dies després del bombardeig nuclear d'Hiroshima que va matar unes altres 140.000 persones.
A les 11.02 (hora local) --moment exacte de l'explosió de la bomba nuclear-- la ciutat ha mantingut el silenci durant seixanta segons per recordar el tràgic 9 d'agost del 1945 que va desencadenar la rendició del Japó en la Segona Guerra Mundial només nou dies després, la qual cosa va marcar la fi del conflicte armat.
"Per convertir Nagasaki en l'últim lloc del bombardeig atòmic, és essencial establir un pla d'acció específic per aconseguir l'abolició de les armes nuclears. Ja no es pot tolerar la postergació", ha sostingut l'alcalde de Nagasaki, Suzuki Shiro, en unes declaracions recollides pel diari 'The Japan Times'.
Igualment, ha instat el Govern japonès a defensar i mantenir els tres principis no nuclears de no posseir, no produir i no permetre l'entrada d'armes nuclears al país nipó i a signar "com més aviat millor" el Tractat de les Nacions Unides sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.
Per la seva banda, el secretari general de l'ONU, António Guterres, ha reafirmat la seva crida a un món lliure d'armes en un missatge dirigit a la Conferència General d'Alcaldes per la Pau a Nagasaki, celebrat aquest dissabte a la mateixa ciutat.
"Les armes nuclears no tenen cabuda al nostre món", ha assenyalat Guterres, afegint que "només ofereixen "la il·lusió de seguretat i la certesa de la devastació".
"Felicito Alcaldes per la Pau pel seu infrangible compromís amb un món millor", ha indicat després d'animar tots els participants de la conferència a "continuar mobilitzant les comunitats, inspirant els joves i construint la pau des de la base".