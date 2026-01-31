Musk nega tota relació amb els crims d'Epstein després de l'aparició del seu nom en arxius desclassificats

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Arxiu
El magnat reconeix que va mantenir correspondència amb el delinqüent sexual però mai va participar en els abusos
MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El magnat Elon Musk ha negat tota vinculació amb els crims del delinqüent sexual Jeffrey Epstein després de l'aparició del seu nom en una sèrie de correus electrònics amb el mort empresari i exigit l'arrest de qualsevol còmplice dels seus delictes.
Musk va assegurar en el seu moment a través d'un missatge a la seva xarxa social X, (abans d'esborrar la seva acusació) que el nom del president Donald Trump figurava en la llista Epstein, la descripció col·loquial dels milions de documents en possessió del Departament de Justícia d'Estats Units, en la culminació de les seves desavinences amb el mandatari nord-americà.
El nom de Musk apareix per exemple en correus electrònics amb Epstein, en els quals l'amo de X li demana cita per visitar l'illa on es van cometre la gran majoria d'aquests crims sexuals contra víctimes menors d'edat. "En quin dia o nit tindrà lloc la festa més salvatge a la teva illa?", figura en un dels últims missatges, divulgat aquest divendres pel Departament de Justícia, on Musk figura com a remitent.
En la seva resposta d'aquest dissabte, publicada a la seva xarxa social, Musk confirma que va mantenir correspondència amb Epstein però també ha assegurat que va declinar invitacions per anar a la illa. "Ningú ha insistit més que jo que els arxius d'Epstein siguin publicats i m'alegro que finalment hagi ocorregut", ha escrit.
"Mai he assistit a cap festa d'Epstein i moltes vegades he demanat el processament dels qui van cometre crims amb Epstein", ha fet saber.
Musk ha afegit que va mantenir "molt poca correspondència amb Epstein" i que va declinar les seves "repetides invitacions" per viatjar a la illa o viatjar en el 'Lolita Express', l'avió d'Epstein. També ha manifestat que estava "ben al tant" que "certa correspondència podria ser malinterpretada" i utilitzada pels seus "detractors" per "embrutar" el seu nom.
"A mi això no m'importa, però si m'importa que, almenys, intentem processar a els qui van cometre delictes greus amb Epstein, especialment pel que fa a l'explotació atroç de menors", ha manifestat Musk. "Quan ocorri almenys un arrest, s'haurà fet justícia. Si no, tot això és una pura actuació. Gens més que una distracció", ha afegit.