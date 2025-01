Musk diu que els crítics "necessiten millors enganys" després de la polèmica sobre la salutació nazi

El propietari d'X recalca que "l'atac que 'tothom és Hitler' està antiquat"

MADRID, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

El propietari de la xarxa social X, Elon Musk, ha afirmat que els crítics "necessiten millors enganys" per carregar contra ell arran de la polèmica desencadenada per l'aparent salutació nazi que ha fet durant el seu discurs en l'acte de celebració de la presa de possessió del nou president dels Estats Units (EUA), el republicà Donald Trump.

"Francament, necessiten millors enganys", ha dit Musk en un breu missatge a X. "L'atac que 'tothom és Hitler' està antiquat", ha assenyalat, després de l'allau de crítiques pel seu gest, en què ha aixecat el braç dret de manera molt similar a la salutació nazi.

El gest l'ha fet dues vegades al final del discurs. "Gràcies per ser aquí. Gràcies per fer que això passi", ha dit, i tot seguit s'ha posat la mà dreta al pit i després ha estès fermament el braç en diagonal.

Posteriorment, s'ha girat per repetir el gest cap a la gent que era darrere seu. "El meu cor està amb vosaltres", ha resolt Musk durant l'acte, celebrat al Capital One Arena de la capital dels EUA, Washington.

Musk, que ha donat suport a la campanya del magnat i ha estat un dels convidats a parlar durant la investidura, ha estat nomenat per Trump per encapçalar el nou Departament d'Eficiència Governamental (DOGE), encarregat de la nova administració per retallar la despesa pública.