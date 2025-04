Musk defensa amb "esperança" els aranzels de Trump com a antesala d'una "situació d'aranzel zero" entre Europa i els EUA

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -

El multimilionari Elon Musk ha defensat aquest dissabte els aranzels implementats pel president nord-americà, Donald Trump, amb "l'esperança" que condueixin en el futur a una zona transatlàntica de comerç lliure sense aranzels, poques hores després de l'entrada en vigor dels nous gravàmens globals aprovats per la Casa Blanca.

"Tinc l'esperança que, amb els aranzels, al final del dia, espero, s'acordi que tant Europa com els Estats Units passin, idealment des del meu punt de vista, a una situació d'aranzel zero, per crear efectivament una zona de comerç lliure entre Europa i Amèrica del Nord", ha expressat Musk durant una intervenció telemàtica en una conferència del partit dretà italià de la Lliga a Florència.

Per a l'assessor presidencial, la situació actual no suposa una ruptura definitiva en les relacions comercials entre els EUA i Europa. De fet, ha defensat, podria ser la base per "acordar una associació encara més estreta que abans" entre totes dues parts.

Aquestes declaracions arriben després que Washington va introduir aquest dissabte a primera hora els aranzels universals d'un mínim del 10% sobre les importacions de tots els països, anunciats per Trump a principis de setmana durant l'anomenat Dia de l'Alliberament.

Aquestes taxes no només han despertat el recel de la comunitat internacional, sinó que han portat a milers de nord-americans a prendre els carrers de 1.400 ciutats d'arreu del país per protestar tant contra Donald Trump com contra Elon Musk, per la seva "presa del poder hostil" i els seus atacs als drets i llibertats.