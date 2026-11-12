Musk assegura que "seria un honor" contractar el conseller de Nvidia

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de Tesla, Elon Musk, ha dit que "seria un honor" contractar Jensen Huang, l'encara conseller delegat i fundador de la tecnològica Nvidia, que afronta una possible destitució al capdavant del gegant dels semiconductors després d'haver sortit a la llum diverses relacions extramatrimonials del magnat, entre les quals una amb una presumpta espia xinesa i una altra amb una subordinada directa.
El suport de Musk s'ha produït a través d'un missatge a X, en resposta a una publicació d'un usuari que l'instava a fitxar Huang per a les seves empreses en cas que el consell d'administració de Nvidia finalment decideixi prescindir dels seus serveis.
Musk i Huang mantenen una relació estreta des de fa almenys una dècada --tots dos van acompanyar el president nord-americà, Donald Trump, en la seva visita oficial a la Xina a principis d'any-- i Nvidia és el principal proveïdor d'unitats de processament gràfic (GPU) que Tesla fa servir per entrenar els seus models d'IA aplicats a la conducció autònoma i la robòtica, segons ha informat l'agència Bloomberg.
L'oferiment arriba mentre la cúpula de Nvidia es reuneix d'urgència per avaluar el futur de l'empresa sense el seu històric fundador i, segons el mitjà esmentat, ja ha contractat una firma externa per identificar possibles successors, després que el mateix Huang hagi admès una aventura amb una dona sospitosa d'espiar per a Pequín i que 'The New York Times' hagi revelat una altra relació amb una subordinada directa.
La crisi de governança ha provocat una caiguda de fins al 10% de les accions de Nvidia en les operacions posteriors al tancament de Wall Street d'aquest dimecres.