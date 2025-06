Musk amenaça amb "desmantellar" la nau Dragon i rectifica hores després

Trump assegura que no li importa que el magnat sud-africà se l'hagi girat en contra, "però ho hauria d'haver fet fa mesos"

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El multimilionari Elon Musk ha assegurat que no retirarà Dragon, l'aeronau que els Estats Units (EUA) fan servir per transportar material i persones a l'Estació Espacial Internacional (EEI), hores després d'amenaçar amb fer-ho en resposta al suggeriment del president nord-americà, Donald Trump, de cancel·lar subsidis i contractes a l'amo de SpaceX, enmig de l'estira-i-arronsa entre els dos magnats.

"Bon consell. D'acord, no retirarem Dragon", ha respost a un usuari de la xarxa social X, que suggeria tant a Trump com a Musk fer "un pas enrere durant un parell de dies".

Així, l'empresari sembla haver rectificat hores després d'anunciar que SpaceX començaria a "desmantellar la nau espacial Dragon immediatament", mesura que havia justificat per "la declaració del president sobre la cancel·lació dels meus contractes governamentals".

"La manera més fàcil d'estalviar milers de milions de dòlars al nostre pressupost és cancel·lar els subsidis i contractes governamentals (a les empreses) d'Elon. Sempre em va sorprendre que Biden no ho fes", ha ressaltat l'inquilí de la Casa Blanca.

En un missatge a Truth Social, Trump va afirmar que Musk "estava perdent credibilitat" en el càrrec al capdavant del Departament d'Eficiència Governamental (DOGE). "Li vaig demanar que se n'anés (...) i simplement s'ha tornat boig", sentenciava.

Aquest últim intercanvi de missatges ha tingut lloc després que el multimilionari hagi carregat aquest dijous contra el mandatari nord-americà en assegurar que "sense (ell) hauria perdut les eleccions".

La picabaralla entre els dos magnats arriba a més després de les crítiques de Musk d'aquesta setmana al projecte fiscal de Trump en descriure'l com una "abominació repugnant", a la qual cosa el president nord-americà va respondre que se sentia "molt decebut" i va assegurar que Musk "coneixia els secrets d'aquest projecte de llei (...) ho sabia tot".

En aquest sentit, Trump ha defensat la seva reforma fiscal com "un dels millors projectes de llei que s'han presentat al Congrés", després de reiterar que la iniciativa permetrà "una retallada rècord de despeses" i ha assegurat que, si no tira endavant, "hi haurà un augment d'impostos del 68 per cent i coses molt pitjors que això".

"No m'importa que l'Elon s'hagi girat en contra meu, però ho hauria d'haver fet fa mesos", ha assenyalat el mandatari alhora que ha afirmat que "jo no he creat aquest desastre, només soc aquí per arreglar-ho".

La discussió entre tots dos ha arribat fins a un punt en què Musk ha acusat Trump d'aparèixer en els arxius no publicats de Jeffrey Epstein, amb la qual cosa el multimilionari l'ha acusat de pedofília i tràfic de menors.