Musk afirma que l'impacte del cost dels aranzels en les peces dels vehicles Tesla "no és trivial"

MADRID, 27 març (EUROPA PRESS) -

El propietari de Tesla, Elon Musk, ha afirmat aquest dimecres per la nit que l'impacte del cost dels aranzels en les peces dels vehicles de la seva companyia d'automòbils elèctrics "no és trivial", després que el president nord-americà, Donald Trump, hagi imposat aranzels de 25 per cent als cotxes fabricats fora dels Estats Units.

"Perquè quedi clar, això afectarà al preu de les peces dels cotxes Tesla que procedeixin d'altres països. L'impacte en el cost no és trivial", ha manifestat el multimilionari a través del seu perfil a la xarxa social X, també de la seva propietat.

No obstant això, Trump ha afirmat que aquestes mesures podrien ser neutrals o fins i tot beneficioses per a Tesla. Així mateix, ha indicat que espera que els aranzels impulsin als fabricants d'automòbils a augmentar la seva inversió en productes nord-americans, en comptes de Canadà o Mèxic.

El sindicat United Interlocutòria Workers (UAW), que representa als treballadors dels tres grans fabricants d'automòbils de Detroit, ha elogiat l'acció de Trump: "Amb aquests aranzels, milers de llocs de treball ben remunerats podrien tornar a les comunitats obreres de tot els Estats Units en qüestió de mesos, simplement afegint torns o línies addicionals en una sèrie de plantes automobilístiques infrautilizadas", resa un comunicat.