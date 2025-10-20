El Museu del Louvre estarà tancat aquest dilluns després del robatori de diverses joies

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El Museu del Louvre ha anunciat aquest dilluns que les instal·lacions quedaran tancades durant aquest dilluns arran del robatori de joies de diumenge a la pinacoteca, sense que encara s'hagin registrat detinguts pel cas.
"Després del robatori d'ahir al Louvre, el museu lamenta informar que estarà tancat avui al públic", ha assenyalat el museu en el seu compte d'X. "Els visitants que ja hagin reservat entrades rebran el reintegrament dels diners", ha subratllat.
El ministre de Justícia de França, Gérald Darmanin, ha reconegut errors de seguretat a l'hora de protegir el Museu del Louvre, arran del robatori de diverses joies de l'etapa imperial de Napoleó i la seva dona, Josefina, sobre el qual el president francès, Emmanuel Macron, ha recalcat que és "un atac al patrimoni" i ha promès recuperar-les.