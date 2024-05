Mulino, delfí de l'expresident Martinelli, guanya les eleccions presidencials de Panamà

El president sortint el felicita per la seva victòria als comicis: "Compta amb el meu compromís de dur a terme una transició ordenada"

MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -

José Raúl Mulino, candidat de Realizando Metas y Alianza, ha guanyat les eleccions presidencials de Panamà celebrades aquest diumenge i s'ha convertit en el president electe del país, tal com ha proclamat el Tribunal Electoral panameny, en fer-se amb el 34,4 per cent dels vots, amb gairebé deu punts percentuals per sobre del segon aspirant.

Mulino, de 64 anys, ha estat l'home triat per l'expresident Ricardo Martinelli, inhabilitat per una condemna de més de deu anys de presó per rentat de diners i a l'Ambaixada de Nicaragua a l'espera d'un salconduit per sortir del país, per a aquests comicis --que han registrat un 77,4 per cent de taxa de participació-- celebrats per triar al successor de Laurentino Cortizo.

En segon lloc ha quedat el socialdemòcrata Ricardo Lombana, aspirant pel divers Movimiento Otro Camino (MOCA), amb un 25 per cent dels suports, un dels pocs aspirants que ha aconseguit obtenir un millor resultat que el que auguraven les enquestes, que el situaven entre un 12 i 15 per cent en la intenció de vot.

Per darrere de Mulino i Lombana es troba l'expresident Martín Torrijos, del Partit Popular (PP), que s'ha fet amb el 16 per cent, i l'exministre d'Exteriors de Martinelli Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD), amb l'11,24 per cent. Per la seva banda, el vicepresident sortint, Gabriel Carrizo, que ha arrossegat els pèssims índexs de popularitat de Cortizo, no ha assolit el sis per cent de les paperetes i es troba en sisè lloc en estar per darrere de Zulay Leyset, aspirant de lliure postulació.