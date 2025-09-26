MSF suspèn les seves activitats a la ciutat de Gaza pels constants atacs i l'avanç dels tancs israelians

MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
L'ONG Metges Sense Fronteres (MSF) ha suspès aquest divendres les seves activitats a la ciutat de Gaza a causa dels constants bombardejos per part de l'Exèrcit israelià en l'enclavament palestí i l'avanç dels tancs a menys d'un kilòmetre de les seves instal·lacions.
"No ens ha quedat una altra opció que frenar les nostres activitats, ja que les nostres clíniques estan envoltades per les forces israelianes", ha explicat el coordinador d'emergència de MSF a Gaza, Jacob Granger, agregant que això posa en perill a "els més vulnerables", com bebès en cures neonatals o aquells amb greus lesions i malalties potencialment mortals, incapaços de moure's.
L'ONG ha denunciat que els bombardejos israelians han creat "un nivell inacceptable de risc" per al seu personal a la ciutat de Gaza, que ha dut a terme més de 3.640 consultes i ha tractat a un total de 1.655 persones amb malnutrició.
MSF, que ha pogut veure a pacients amb traumatismes greus, cremades i també a dones embarassades, s'ha compromès a seguir donant suport als hospitals d'Al Helu i Al Shifa malgrat la suspensió de les seves activitats a la ciutat de Gaza.
L'ONG ha fet una crida a la fi "immediata" de la violència i al fet que es prenguin "mesures concretes" per protegir als civils, als qui "se'ls ha privat deliberadament de l'essencial per poder sobreviure" enmig de l'escassetat de personal mèdic, de subministraments i de combustible per operar als hospitals.
"Les autoritats israelianes han de garantir immediatament l'accés sense obstacles i la seguretat per a les organitzacions humanitàries que operen a la ciutat de Gaza, així com condicions acceptables per a la prestació segura i sostinguda d'atenció mèdica i ajuda humanitària, condicions que avui clarament no existeixen", ha resolt.