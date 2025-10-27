Morts a trets 4 manifestants al Camerun davant de les protestes pels resultats electorals

MADRID, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys 4 manifestants han mort a tirs a Camerun en enfrontaments amb la Policia en el marc de les protestes a favor del candidat presidencial opositor Issa Tchiroma Bakary, que s'ha reivindicat com el guanyador de les eleccions presidencials del passat 12 d'octubre, a l'espera encara dels resultats oficials que seran publicats aquest mateix dilluns.
Múltiples mitjans de comunicació, com el 'Journal du Cameroun', s'han fet ressò de la notícia poc abans que el governador de la regió del Litoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, hagi confirmat la mort dels 4 manifestants emmarcant-la en atacs a les comissaries de Policia dels districtes 2 i 6 i a la brigada de gendarmeria del barri Nkoulouloun, a Duala, la capital de la regió i la ciutat més poblada del país.
El líder regional ha defensat l'actuació policial al·legant que els involucrats tenien "el clar objectiu d'incendiar (les comissaries) i confiscar les armes emmagatzemades" i ha afirmat que diversos membres de les forces de seguretat han resultat ferits en els enfrontaments.