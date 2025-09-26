9 morts i més de 170 ferits després dels atacs d'Israel al Iemen

MADRID, 26 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats instaurades pels rebels houthis al Iemen han elevat a 9 els morts, 4 d'ells menors d'edat, i 174 els ferits com a conseqüència dels bombardejos executats aquest dijous per l'Exèrcit d'Israel a la capital iemenita, Sanà, en resposta a l'atac perpetrat el dimecres pels insurgents contra la ciutat d'Eilat.
El portaveu del Ministeri de Sanitat dels houthis, Anes Alasbahi, ha actualitzat el balanç de víctimes en el seu compte de la xarxa social X, on ha aclarit que no es tracta d'un recompte definitiu, ja que els equips de rescat segueixen buscant víctimes sota els enderrocs.
En el mateix missatge, ha denunciat que la majoria de les víctimes són dones i nens, precisant que els 9 morts inclouen dues dones i quatre menors, mentre que entre els 174 ferits hi ha 35 dones i gairebé 60 nens.