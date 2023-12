Un mort i un ferit en un atac a París que s'està investigant com un acte de terrorisme

L'agressor ja va ser condemnat a quatre anys de presó el 2016 per planejar un acte violent



MADRID, 3 des. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida en un atac perpetrat aquest dissabte al districte 16 de París, segons ha informat el ministre de l'Interior francès, Gérald Darmanin, i la Fiscalia Nacional Antiterrorista ha anunciat que està investigant els fets.

"La policia acaba de detenir, amb valentia, un agressor que atacava transeünts a París, als voltants del moll de Grenelle. Un mort i un ferit atesos pels bombers de París. Demanem que evitin la zona", ha publicat Darmanin a X.

La zona es troba prop de la Torre Eiffel, un dels punts més turístics de la capital francesa. L'agressor ja ha estat detingut per la policia, informa la televisió BFMTV.

Segons fonts de la cadena, l'home --que tenia antecedents-- va atacar amb un ganivet un transeünt al pont Bir Hakeim. La víctima va entrar en parada cardiorrespiratòria i ha mort. Es tracta d'un home de nacionalitat alemanya nascut a Filipines.

El sospitós va atacar almenys dos turistes més amb un martell i suposadament va cridar "Al·là Akbar" (Al·là és el més gran) abans de ser detingut a l'avinguda del parc de Passy. Una dona ha resultat ferida.

L'agressor seria un ciutadà francès de 26 anys originari de Neuilly-sur-Seine, segons fonts policials citades per BFMTV. Durant la detenció el sospitós va dir a la policia que "ja no podia suportar que els musulmans morissin tant a l'Afganistan com a Palestina". Segons Darmanin, que ha parlat després de visitar el lloc, la DGSI el coneixia pel seu islamisme radical i presenta "importants trastorns psiquiàtrics".

Ja havia estat condemnat a quatre anys de presó el 2016 perquè va voler dur a terme un acte violent, però la DGSI li ho va impedir, ha indicat també Darmanin, i segons la informació que té BFMTV, es va tractar d'un atemptat planificat a La Défense, un barri de negocis de París.

El president de França, Emmanuel Macron, ha volgut mostrar el seu suport a tots els afectats per l'atac. "Envio tot el meu condol a la família i als éssers estimats del ciutadà alemany mort aquesta tarda durant l'atemptat terrorista a París i penso amb emoció en les persones actualment ferides i en cures", ha escrit en el seu compte d'X.

En el mateix missatge ha mostrat el seu "agraïment més sincer" a les forces d'emergència que han fet possible arrestar el sospitós ràpidament. "La fiscalia nacional antiterrorista serà l'encarregada d'aclarir aquest assumpte perquè es pugui fer justícia en nom del poble francès", ha resolt.