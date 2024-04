La mort d'un jove israelià de 14 anys desencadena una onada de violència de colons a Cisjordània

L'exèrcit israelià assegura que ha estat "assassinat en un atac terrorista" i anuncia operacions contra els autors del crim

Consells locals cisjordans denuncien assalts a l'est de Ramallah i als voltants de Nablus i plantegen aixecar barricades i establir forces d'autodefensa



MADRID, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

La desaparició i mort del jove israelià Benjamin Achimeir, de 14 anys, ha desencadenat una onada de violència de colons israelians contra diverses poblacions de Cisjordània que de moment s'han saldat amb un palestí mort i almenys 40 ferits, mentre l'exèrcit israelià ha denunciat que ha estat assassinat en un atac terrorista i ha començat una operació per detenir els autors del crim.

Achimeir, natural de Jerusalem, va sortir a pastorar divendres al matí des d'una granja propera a la zona de Malachei Ha'Shalom i va ser donat per desaparegut a mitja tarda. En aquell moment, colons israelians van assaltar les localitats cisjordanes d'Al-Mughayir i Abu Fallah, en dues incursions que es van saldar amb un palestí mort d'un tret i 30 ferits més, entre els quals una desena per arma de foc, i aquest mateix dissabte han continuat els assalts a la zona, que deixen ara com ara sis ferits per trets, un d'ells en estat crític.

Sobre els assalts de divendres, el cap del consell local d'Al-Mughayir, Amin abu Alia, va explicar a la cadena nord-americana CNN que entre 1.000 i 1.200 colons van envoltar les dues poblacions i que prop de 500 van entrar directament a la localitat de la qual és responsable. Els colons, denuncien les autoritats, van cremar uns 40 habitatges i vehicles i, segons Abu Alia, van robar fins i tot diverses ovelles.

El Govern palestí va confirmar divendres la mort d'una persona a Al-Mughayir, identificada com Afif Abu Alia, de 25 anys i familiar d'Amin, mort per un tret al cap efectuat per un colon, segons les autoritats locals. Tant les autoritats de Ramallah com Abu Alia van denunciar que els colons van actuar amb l'absolut beneplàcit de les forces de l'exèrcit israelià a la zona, que en cap moment van fer res per desactivar la situació.

Els consells locals cisjordans han confirmat atacs de colons durant les últimes hores a diverses poblacions al nord i al nord-est de Ramallah, com Turmus Institutriu i Silwad, i altres localitats al nord i al sud de Nabulus, Duma entre aquestes últimes, on almenys quatre palestins han resultat ferits de bala.

El governador de Nablus, Ghassan Douglas, ha avisat en un comunicat que les zones rurals de Nablus, especialment les del sud, "estan sent testimonis d'agressions i atacs dels colonialistes, la intensitat dels quals ha augmentat les últimes hores", recull l'agència oficial de notícies palestina Wafa.

"Les forces d'ocupació estan endurint les mesures als llocs de control militars disseminats al voltant de Nablus, a més dels atacs colonialistes a les carreteres que connecten la governació amb altres zones", ha afegit.

Comitès locals a Ramallah i Al-Biré han començat a recomanar activar una espècie de "guàrdia popular" o "comitè de protecció", aixecar barricades a les entrades de les localitats adjacents a les colònies, i "trucar als pobles veïns de qualsevol zona atacada per evitar noves massacres".

NETANYAHU I LAPID DEMANEN ALS COLONS QUE DEIXIN TREBALLAR LES FORCES DE SEGURETAT

Per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat una "àmplia persecució" per localitzar els "menyspreables assassins" d'Achimeir "i qualsevol que hagi col·laborat amb ells".

"Trobarem els assassins i els seus col·laboradors igual que fem amb qualsevol que faci mal a ciutadans de l'Estat d'Israel", ha advertit en un missatge publicat i eliminat poc després, segons recull la premsa israeliana.

"Les forces de defensa d'Israel, el Shin Bet i la policia d'Israel al districte de Shii han llançat una intensa operació i activitats d'intel·ligència a tota la zona i a les localitats palestines", ha explicat.

Netanyahu també s'ha referit a les accions dels colons que ataquen zones palestines. "Insto tots els ciutadans d'Israel que permetin a les forces de seguretat fer la feina sense interferir-hi perquè puguin ocupar-se al més aviat possible dels abominables assassins i dels seus ajudants", ha sol·licitat.

Per la seva banda, el líder de l'oposició israeliana i exprimer ministre del país, Yair Lapid, després de lamentar el "terrible assassinat", ha avisat que els violents disturbis que estan protagonitzant els colons representen "una perillosa violació de la llei i interfereixen amb les forces de seguretat que operen a la zona".

Lapid, com ja ha fet altres vegades, ha responsabilitzat tant Netanyahu com el ministre de Seguretat Interior del país, l'ultradretà Itamar Ben Gvir, de facilitar les incursions dels colons i, abans de l'esclat de la guerra de Gaza, impulsar una nova fase d'opressió contra les comunitats cisjordanes.

"El primer ministre i el seu ministre de Seguretat Interior han de posar fi a l'anarquia que està regnant al terreny abans que hi hagi més vessament de sang", ha avisat en el seu compte d'X.

Aquests incidents tenen lloc enmig d'un repunt de la violència des del 2023, incrementada arran dels atacs executats per Hamas contra territori israelià, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats i van desencadenar una ofensiva israeliana contra la Gaza que deixa més de 33.600 morts, als quals se sumen prop de 450 palestins morts a Cisjordània i Jerusalem Est a mans de les forces de seguretat israelianes i en atacs per part de colons.