Un mort i dos supervivents en un nou atac dels EUA contra una suposada narcollanxa al Pacífic oriental

COMANDO SUR DE EEUU EN X - Arxiu
MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha matat aquest dimarts per la nit a un home en un nou bombardeig perpetrat contra una suposada embarcació que navegava en aigües del Pacífic oriental i a la qual, com en ocasions anteriors, ha atribuït activitats relacionades amb el narcotràfic, una operació que, en aquest cas, s'ha saldat amb dos supervivents de l'atac.
L'"atac cinètic letal" ha estat confirmat pel Comandament Sud (SOUTHCOM) de les Forces Armades nord-americanes, que ha justificat la seva actuació al·legant que informacions d'Intel·ligència "van confirmar que l'embarcació transitava per rutes conegudes de narcotràfic" al Pacífic oriental i que la mateixa "participava en operacions de narcotràfic".
"El 16 de juny, sota les ordres del general Francis Donovan, comandant del SOUTHCOM, la Força Operativa Conjunta Llança del Sud ha dut a terme un atac cinètic letal contra una embarcació operada per organitzacions terroristes designades", resa el comunicat a xarxes que confirma la mort d'un home, així com dona part que altres dues han sobreviscut a l'atac.