Un mort en un atac terrorista a una clínica de reproducció assistida a Palm Springs (EUA)

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -

Una persona ha mort per una potent explosió aquest dissabte a Palm Springs, Califòrnia (EUA), davant d'una clínica de reproducció assistida, en un acte que les autoritats policials locals han titllat d'"acte intencionat de terrorisme".

L'alcalde de Palm Springs, Ron DeHarte, ha "confirmat" inicialment a 'Los Angeles Times' que "ha estat una bomba a dins o en un vehicle aparcat de l'edifici". "Ha mort una persona", ha assenyalat.

La detonació, que va tenir lloc cap a les 11.00 (20.00 a l'Espanya peninsular) ha causat danys a diversos edificis, inclosa la clínica, segons ha informat l'Ajuntament de Palm Springs.

"Poc abans de les 11.00 del matí hi ha hagut una explosió a North Indian Canyon Drive, prop d'East Tachevah Drive. Personal de la policia i de bombers ja són al lloc i demanem que la gent es mantingui allunyada de la zona perquè els serveis d'emergència puguin treballar en l'incident", ha indicat.

Les fotografies difoses a les xarxes socials mostren importants danys al Centre Reproductiu Americà, una clínica amb laboratori de fecundació in vitro.

El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha informat que ja ha rebut informes dels fets i s'està coordinant amb les autoritats locals i federals "per donar suport a la resposta".

Unes hores més tard, el director adjunt de l'Oficina Federal d'Investigació (FBI) per a Los Angeles, Akil Mills, ha asseverat en una roda de premsa que es tracta d'un "acte intencionat de terrorisme", però no ha proporcionat més detalls, argumentant que "podria comprometre la integritat de la investigació en curs".

De moment, no ha transcendit cap informació sobre la identitat de l'atacant ni tampoc s'ha descobert si existia algun vincle amb el mort. "Treballem per desvelar la identitat de l'atacant i la comunicarem tan aviat com sigui possible", ha dit Mills, al mateix temps que ha demanat col·laboració ciutadana.

Per la seva banda, fonts de la policia de Palm Spring han matisat que es tracta d'un fet aïllat, per la qual cosa "no hi ha cap risc per a la comunitat", la seguretat de la qual és una "prioritat" en aquests moments.