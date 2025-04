Moren una vintena de palestins, entre ells un nen, pels bombardejos d'Israel contra Gaza

MADRID, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys una vintena de palestins han mort com a conseqüència dels atacs executats aquest dimarts per la nit per l'Exèrcit israelià en diferents punts de la Franja de Gaza.

Fonts mèdiques citades pel diari 'Filastín', vinculat al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han confirmat que durant la jornada d'aquest dimarts han mort en l'enclavament palestí almenys 23 persones.

Els bombardejos de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han afectat sobretot a Jan Yunis, al sud de la Franja, on almenys un dels morts és un nen; així com al camp de refugiats de Nuseirat, en el centre de l'enclavament, mentre que a ciutat de Gaza, a la zona septentrional, han mort almenys tres membres de la mateixa família.