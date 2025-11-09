Moren tres persones per atac russos sobre la província ucraïnesa de Donetsk

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones han mort i altres sis han resultat ferides com a conseqüència de nous atacs russos sobre la província gran part ocupada de Donetsk, segons ha explicat el seu governador, Vadim Filashkin.
L'informe detalla que en les últimes hores, s'ha registrat la mort de dues persones en Kostantínovka, considerada una de les últimes barreres ucraïneses en aquesta regió en gran mesura ja ocupada per les forces i autoritats russes.
L'altre mort s'ha registrat a la ciutat d'Oleksandrivka. D'altra banda, Filashkin ha informat que han mort ja 3.370 i altres 8.438 han resultat des que Rússia va donar inici a l'ofensiva russa sobre Donetsk fa ara més de dos anys i mig. Xifres, no obstant això, que no recullen l'ocorregut Mariúpol i Volnovaja.
En els últims dies s'ha intensificat el setge a un altre dels pocs bastions ucraïnesos en Donetsk, Pokrovsk. Una ciutat minera i industrial, clau per a les comunicacions del poc que li queda a Kíev al Donbás. Segons els últims informes, les forces russes estan prop de fer-se amb ella de manera definitiva.