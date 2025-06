Moren tres persones en un nou bombardeig d'Israel contra un vehicle al Líban malgrat l'alto el foc

MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys tres persones han mort aquest dimarts arran d'un nou bombardeig executat per l'exèrcit d'Israel contra el sud del Líban, malgrat l'alto el foc pactat el novembre del 2024, segons han denunciat les autoritats libaneses, sense que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) s'hagin pronunciat sobre aquests fets.

El Ministeri de Sanitat libanès ha indicat que el bombardeig, llançat per un dron contra un vehicle que circulava per la localitat de Kfaryal, prop de Nabatieh, ha deixat tres morts, sense que ara com ara hagin transcendit les seves identitats, segons ha recollit l'agència estatal libanesa de notícies, NNA.

Israel justifica aquests atacs argumentant que actua contra activitats de Hezbollah i que, per això, no viola l'alto el foc pactat al novembre, si bé tant Beirut com el grup s'han mostrat crítics amb aquestes accions, igualment condemnades per les Nacions Unides.

El pacte, aconseguit després de mesos de combats al fil dels atacs del 7 d'octubre del 2023, contemplava que tant Israel com Hezbollah havien de retirar els seus efectius del sud del Líban. No obstant això, l'exèrcit israelià ha mantingut cinc llocs al territori del seu país veí, cosa que també ha estat criticada per les autoritats libaneses i el grup xiïta, que exigeixen la fi d'aquest desplegament.