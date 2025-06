Moren tres persones i més de 20 ferits en un "atac a gran escala" de Rússia contra Kíiv

Zelenski denuncia un "atac massiu amb més de 400 drons i 40 míssils" contra el país i demana "actuar de manera decisiva" contra Moscou

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys tres persones han mort i més de 20 han resultat ferides en un "atac a gran escala" llançat per l'exèrcit de Rússia contra Kíiv, segons han confirmat les autoritats d'Ucraïna, enmig de la invasió desencadenada el febrer del 2022 per ordre del president rus, Vladímir Putin.

La Fiscalia ucraïnesa ha indicat en un comunicat que els tres morts són treballadors dels equips de rescat, abans de xifrar en 22 el nombre de ferits i confirmar danys a diversos edificis residencials de la ciutat, motiu pel qual ha obert una investigació per presumptes crims de guerra.

Poc després, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha afirmat que "Rússia no canvia la seva manera d'actuar" i ha denunciat que l'"atac massiu" contra Kíiv i altres ciutats del país, en el qual s'han llançat "més de 400 drons i 40 míssils", ha deixat tres morts i 49 ferits.

"Malauradament, el nombre (de víctimes) podria augmentar", ha lamentat, abans de destacar que "alguns dels míssils i drons han estat abatuts" pels sistemes de defensa aèria. "Dono les gràcies als nostres guerrers per la seva defensa. Per desgràcia, no tots han estat interceptats", ha dit.

Després d'això, el ministre d'Interior d'Ucraïna, Íhor Klimenko, ha especificat a Telegram que entre les víctimes hi ha tres membres dels equips de rescat, abans d'afegir que l'atac ha tingut com a objectiu "infraestructura civil i crítica".

Per la seva banda, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andrí Sibiha, ha denunciat que "Rússia ha respost aquesta nit pels seus avions destruïts amb atacs contra civils a Ucraïna". "Kíiv, Lutsk, Lviv, Ternópil, Txerníhiv, Krementxuk i altres indrets. Edificis de múltiples plantes destruïts. Infraestructura energètica afectada. Hi ha morts i ferits arreu del país", ha lamentat.

En aquesta línia, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha destacat que "l'únic argument de Rússia és el terror". "La nostra resposta han de ser sancions fermes que puguin augmentar el cost de la guerra per a l'agressor i noves decisions per reforçar les defenses d'Ucraïna".

A les víctimes a Kíiv s'hi afegeixen pel cap baix 15 ferits a Volín i deu ferits a Ternópil, segons les autoritats locals, sense que Moscou s'hagi pronunciat ara com ara sobre els suposats objectius d'aquests atacs contra el país europeu.