Moren tres persones a Jacksonville (Florida) en un tiroteig amb connotacions racials

El sospitós s'ha tret la vida disparant-se amb la seva pròpia arma



MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de la ciutat nord-americana de Jacksonville, a l'estat de Florida, Donna Deegan, ha confirmat que tres persones han mort en un tiroteig en massa amb connotacions racials que ha tingut lloc aquest dissabte i que "serà perseguit com a delicte d'odi", segons han indicat les autoritats locals en una roda de premsa.

"Un individu a qui encara no hem identificat oficialment ha matat tres persones, dos homes i una dona, tots negres, abans de girar la pistola cap a ell mateix i treure's la vida", ha relatat el xèrif del comtat de Duval, T.K. Waters, assegurant que "cap altra persona ha resultat ferida".

L'incident ha tingut lloc al voltant de les 13.00 (hora local, les 19.00 a Espanya) entre les vies de Kings Road i Canal Street, a l'est de la ciutat i relativament a prop de la universitat Edward Waters, han informat fonts policials.

L'agressor, un home blanc d'uns 20 anys que vivia amb els seus pares, ha anat a Jacksonville, des d'on ha escrit un missatge al seu pare per dir-li que mirés l'ordinador. Hi ha trobat diversos documents, que el seu fill havia descrit com a "manifests", i ha avisat les autoritats.

"El jove ha deixat diversos manifestos, un per als seus pares, un altre per als mitjans i un altre per a l'Oficina Federal. Hi reflectia els seus repugnants ideals. Deia que odiava la gent negra i volia matar 'niggers'", ha explicat Waters.

L'atacant ha utilitzat dues armes, una pistola Glock i un rifle AR-15 en el qual hi havia esvàstiques pintades.

Les primeres conclusions de la investigació revelen que no hi ha indicis que l'agressor formés part d'un grup més gran, "actuo completament sol" i motivat per l'odi. "Aquest tiroteig ha estat per motius racials, odiava els negres", ha sentenciat el xèrif.

En unes declaracions breus, recollides pel mitjà, Deegan ha indicat que el tiroteig podria ser extremadament greu. "És inacceptable. Un tiroteig és massa, però aquests tirotejos multitudinaris són molt difícils d'assumir", ha indicat.

"L'odi que ha motivat l'actuació fa mes descoratjador aquest tràgic episodi", ha dit més tard en la roda de premsa. "No hi ha lloc per a l'odi en la nostra comunitat. Investiguem activament aquesta tragèdia i, tot i que el tirador estigui mort, continuarem investigant el cas per comprendre al complet el que ha passat i perquè ho ha fet" a fi de "fer justícia amb els familiars de les víctimes", ha assegurat l'alcaldessa.

Per la seva banda, la cap de la policia de la ciutat, Keith Powers, ha garantit que la investigació s'allargarà "tant com sigui necessari" i que aquest crim "serà perseguit com un delicte d'odi". Aquest tipus de delictes "són una prioritat perquè no només són un atac a persones concretes, sinó que amenacen i intimiden una comunitat sencera", ha assenyalat.