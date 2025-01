Moren tres persones en una allau als Alps italians

MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys tres alpinistes han mort i dos han resultat ferits en una allau que s'ha produït aquest diumenge als Alps, en la localitat de Trasquera, a la regió italiana de Piemont, prop de la frontera amb Suïssa.

Els dos supervivents, que es troben il·lesos però en estat de 'xoc', van ser els que van alertar als serveis d'emergències, si bé de moment es desconeix si tots formaven part del mateix grup d'esquiadors.

L'ambulància aèria va arribar al lloc de l'accident amb el tècnic i el gos d'allaus del Servei de Salvament Alpí, que va aterrar al lloc on altres esquiadors de muntanya presents ja havien desenterrat a les víctimes.

"Eren tots uns experts. Pujaven pel canal per on ja hi havia rastre d'algú que havia passat anteriorment, però es van veure atropellats per l'allau", ha explicat el responsable de Salvament Alpí Matteo Gasparini en declaracions a la cadena de televisió pública RAI.