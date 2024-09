Moren tres dirigents del FPAP en el primer bombardeig israelià al centre de Beirut

MADRID, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El Front Popular per a l'Alliberament de Palestina (FPAP) ha anunciat aquest dilluns la mort de tres membres en un atac israelià contra un edifici residencial al districte de Kola de la capital libanesa, Beirut, en el que ha estat la primera vegada des del començament de l'ofensiva que Israel ataca el cor de la ciutat en comptes dels suburbis del sud, bastió del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah.

El FPAP ha indicat que els morts són el comandant Mohammed Abdel-Al, membre del buró polític del Front i cap del Departament de Seguretat Militar; el comandant Imad Odeh, membre del Departament Militar del Front i comandant militar al Líban; i Abdel Rahman Abdel-Al. Així mateix, ha indicat en un comunicat que "està de dol pels tres màrtirs del bombardeig de l'ocupació" a la zona de Kola.

Per la seva banda, Gihad Islàmica ha lamentat la mort de "tres herois" en l'"atac d'un odiós nazi sionista al centre de la capital libanesa". "Aquest crim atroç perpetrat per les forces d'ocupació representa una perillosa escalada de l'agressió en curs i confirma la insistència de l'enemic d'atacar totes les forces de resistència sigui on sigui, sense tenir en compte les convencions humanitàries", ha assenyalat.

A més a més, ha subratllat que atacar els seus "camarades" del FPAP "és part dels continus intents de l'enemic d'afeblir les forces de resistència", però "la sang dels màrtirs serà combustible" per a la seva "fermesa contra aquesta agressió", segons afirma un comunicat recollit per la cadena de televisió palestina PalToday.

L'exèrcit d'Israel, per la seva banda, encara no s'ha pronunciat, si bé l'agencia libanesa NNA ha precisat que un dron israelià ha impactat al cinquè pis d'un edifici i ha afegit que ambulàncies i diverses dotacions de bombers hi han anat per extingir les flames.

Aquest atac té lloc després que les forces armades israelianes van matar el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, divendres en un bombardeig "selectiu" també a Beirut, i quan les autoritats libaneses han confirmat la mort de més d'un centenar de persones durant l'últim dia, mentre els avions israelians continuen bombardejant de manera contínua diversos punts del país.