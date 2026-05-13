Moren un total de tretze persones, inclòs un nen, en bombardejos israelians al sud-est del Líban

Europa Press/Contacto/Sally Hayden
MADRID, 13 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys tretze persones, inclòs un nen, han mort i altres 14 han resultat ferides en la governació de Nabatiye, la més sudoriental del Líban, a conseqüència dels bombardejos israelians perpetrats aquest dimarts, malgrat l'alto el foc, contra l'homònima capital regional, la veïna localitat de Jebchit i la de Kfar Dunin, segons el balanç final del Ministeri de Sanitat libanès.
A la ciutat de Nabatiye, on la Defensa Civil havia confirmat la mort de dues dels seus sanitaris, han mort tres persones més i altres dues han resultat ferides, inclosa una sanitària, segons un comunicat del Centre d'Operacions d'Emergència Sanitària recollit per l'agència estatal libanesa NNA.
Amb aquest atac, el Ministeri de Sanitat libanès ha denunciat en una breu nota que Israel "ha atacat directament a l'equip de Defensa Civil a la ciutat de Nabatiye, causant la mort de dos sanitaris i provocant ferides a una sanitària mentre intentaven rescatar a una persona ferida que posteriorment va morir".