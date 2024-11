Moren sis persones en un nou atac de l'exèrcit rus contra la província de Sumi

MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys sis persones han mort i dotze més han resultat ferides a causa d'un nou atac executat dilluns a última hora per l'exèrcit de Rússia contra la província ucraïnesa de Sumi, situada al nord-est del país, segons han denunciat aquest dimarts les autoritats d'Ucraïna.

"Els assassins russos han comès un altre crim terrible a la província de Sumi", ha dit la governació provincial a través del seu compte de Telegram, abans d'especificar que s'ha perpetrat amb almenys dos drons contra "residents pacífics" a la localitat de Hlukhiv.

L'oficina ha assenyalat que entre els morts hi ha un menor i ha donat el seu condol als familiars de les víctimes, alhora que ha confirmat que hi podria haver persones atrapades entre la runa, per la qual cosa no es descarta que la xifra de morts augmenti en les pròximes hores.

L'atac ha tingut lloc l'endemà d'un altre amb míssils contra la capital de província, Sumi, que pel cap baix va deixar onze morts, entre els quals dos nens, i prop de 90 ferits, segons el Servei Estatal d'Emergències.

El governador de Sumi, Volodímir Artiukh , va denunciar que "els inhumans russos fan servir míssils balístics amb explosius de dispersió, la qual cosa té un enorme efecte", abans d'incidir que l'atac va ser dirigit contra una zona residencial "densament poblada" i "infraestructura crítica" a la ciutat.