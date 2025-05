Moren sis persones en atacs de Rússia contra diverses províncies a l'est d'Ucraïna

MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys sis persones han mort a causa d'una sèrie d'atacs executats per l'exèrcit de Rússia contra tres províncies situades a l'est d'Ucraïna, en el marc de la invasió desencadenada el febrer del 2022, segons han denunciat les autoritats ucraïneses.

El governador de Kherson, Oleksander Prokudin, ha indicat en un comunicat publicat a Telegram que una persona ha mort en un atac perpetrat a primera hora d'aquest dissabte, quan un dron ha impactat al districte de Dnipró.

Així mateix, les autoritats de Sumi han confirmat la mort d'almenys tres persones en atacs executats per les tropes russes durant la jornada del divendres, a les quals se sumen dos morts més a Donetsk, també divendres, segons el governador provincial, Vadim Filashkin.

Kherson i Donetsk, juntament amb Luhansk i Zaporíjia --totes parcialment ocupades en el marc de la invasió--, van ser annexionades l'octubre del 2022 per Rússia, una mesura no reconeguda per part de la comunitat internacional que es va sumar a l'annexió el 2014 de la península de Crimea per part de Moscou.