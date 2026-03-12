Moren set persones en un atac israelià contra una zona costanera a l'est de Beirut

Bilal Jawich / Xinhua News / ContactoPhoto
MADRID, 12 març (EUROPA PRESS) -
Almenys set persones han mort i altres 21 han resultat ferides a la matinada d'aquest dijous en una zona costanera a l'oest de la capital delLíban, Beirut, segons les dades del Ministeri de Salut, que ha informat així d'un nou atac israelià, després dels quals ja han deixat una vintena de morts i mig centenar de ferits al país, en el marc dels atacs realitzada a la nit del dimecres.
"L'atac de l'enemic israelià a Ramlet al Baida a Beirut es va saldar, segons un primer recompte, amb la mort de 7 ciutadans i 21 ferits", ha indicat el centre d'operacions d'emergències de la cartera de sanitat en un comunicat recollit per l'agència oficial libanesa NNA, en el qual ha situat el bombardeig en aquesta zona de platja a l'oest de la capital mediterrània.
L'organisme ha informat així a la matinada d'aquest dijous d'un nou atac contra aquesta ciutat, en el sud de la qual es van registrar hores abans 17 ferits, després que l'Exèrcit d'Israel afirmés haver atacat "10 casernes generals terroristes" de Hezbollah al meridional barri de la capital de Dahiye, al·legant que allà es trobaven "casernes generals d'intel·ligència, una caserna general de les forces Radwan --unitat d'elit del grup xiïta-- i altres centres de comandament".