Moren set persones en un atac d'Ucraïna contra un mercat en una localitat ocupada a Kherson

Les autoritats prorusses denuncien un "atac massiu" amb drons contra el mercat d'Oleshky

MADRID, 1 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys set persones han mort i més de vint han resultat ferides aquest dijous a causa d'un atac executat per l'exèrcit ucraïnès contra un mercat en una localitat de la província ucraïnesa de Kherson ocupada per les tropes de Rússia, segons han denunciat les autoritats prorusses.

El governador prorús de Kherson, Volodímir Saldo, ha afirmat que "milicians ucraïnesos" han llançat cap a les 9.30 (hora local) "un atac massiu amb drons" contra el mercat de la localitat d'Oleshky", abans d'alertar que la xifra de víctimes és provisional.

"En el moment de l'atac hi havia moltes persones al mercat", ha dit en el seu compte de Telegram, en què ha afegit que "després d'una primera onada d'atacs, quan ja hi havia morts i ferits, l'atac va enviar més drons per rematar els supervivents".

"La veritable cara del règim de Kíiv es mostra en aquests atacs", ha recalcat Saldo, sense que les autoritats ucraïneses s'hagin pronunciat ara com ara sobre l'incident i les acusacions abocades per les autoritats prorusses de Kherson.

Kherson, juntament amb Donetsk, Luhansk i Zaporíjia --totes parcialment ocupades--, van ser annexionades l'octubre del 2022 per Rússia, una mesura no reconeguda per part de la comunitat internacional que es va sumar a l'annexió el 2014 de la península de Crimea per part de Moscou.