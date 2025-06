Moren onze persones i cent resulten ferides en un atac de Rússia sobre la ciutat ucraïnesa de Dnipró

Ucraïna insisteix als seus socis que prenguin mesures contundents contra Rússia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Almenys onze persones han mort i més de cent han resultat ferides aquest dimarts a conseqüència d'un nou atac de les forces russes sobre la ciutat de Dnipró, a la zona central d'Ucraïna, a la vora del riu Dniéper.

El governador de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, ha assenyalat que les xifres encara s'estan esclarint i ha reconegut que "lamentablement, el nombre d'afectats augmenta constantment", segons es pot llegir al seu perfil de Telegram.

No obstant això, ha destacat que el nombre de víctimes "podria haver estat molt superior" si no fos perquè els que es trobaven a la zona afectada es van refugiar abans del moment de l'atac. "S'han salvat desenes de vides", ha celebrat Lisak, que ha instat la població a no ignorar les sirenes antiaèries.

Lisak informat dues morts --d'entre les onze-- al veïnat de Samar, a Dnipró, on unes altres onze persones han resultat ferides, la meitat de les quals en estat greu. En total, han estat 70 víctimes les que han estat hospitalitzades.

Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, Boris Filatov, ha detallat que els atacs han afectat una vintena de centres educatius, diversos hospitals i institucions mèdiques, i un tren que cobria el trajecte d'Odessa a Zaporíjia.

A l'avantsala de la cimera de l'OTAN que se celebra aquests dies a la Haia --i que comptarà amb la participació del president Volodímir Zelenski--, el ministre d'Afers Exteriors d'Ucraïna, Andrí Sibiha, ha instat els socis de Kíiv a prendre mesures contundents contra Rússia després d'aquests nous atacs.

"Rússia ha enviat un missatge de terror i de rebot a la pau, mentre els líders es reuneixen a la Haia per la cimera de l'OTAN", ha escrit a X.

"És una qüestió de credibilitat que els aliats incrementin la pressió sobre Moscou", ha dit Sibiha, que ha demanat a l'OTAN i la UE que al llarg d'aquesta setmana mostrin que les seves decisions tenen la "força" que requereix aquesta situació.