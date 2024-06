Moren set palestins en bombardejos israelians contra tendes de campanya en una "zona segura" del sud de Gaza

El Ministeri de Salut gazià denuncia la mort de dos metges després de ser suposadament torturats a presons israelianes

Almenys set palestins han mort aquest dimarts a la nit durant una sèrie de bombardejos de l'Exèrcit d'Israel contra tendes de campanya pertanyents a persones desplaçades a la zona d'Al-Mawasi, designada com a "segura" per les forces israelianes perquè els civils abandonessin la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, abans de l'inici de les seves operacions terrestres a l'urbs.

Fonts locals han confirmat a l'agència de notícies palestina WAFA que l'aviació israeliana ha llançat nombroses bombes en aquesta "zona segura", causant desenes de ferits i l'incendi de nombroses tendes.

Així mateix, les tropes israelianes han det servir foc d'artilleria i drons per atacar els barris més occidentals de Rafah, així com la zona sud-oest de la ciutat de Khan Yunis (sud), encara que fins al moment no han estat notificats més morts.

Unes hores abans, el Ministeri de Salut palestí a Gaza, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), ha denunciat la mort de dos metges després de ser suposadament torturats a presons israelianes, on havien estat traslladats després de la seva detenció en el marc de les operacions d'Israel a l'enclavament.

Tant el doctor Adnan Al-Barsh com el doctor Iyad Al-Rantisi haurien estat sotmesos a descàrregues elèctriques i altres formes de tortura, segons l'Oficina de Mitjans del Govern gazià.

Després d'això, ha recordat que Israel reté a 310 treballadors sanitaris a les seves presons, on estan "sota tortura", per la qual cosa ha demanat una investigació internacional.

L'Exèrcit d'Israel va iniciar una ofensiva contra la Franja de Gaza com a resposta als atacs de Hamas del 7 d'octubre, que es van saldar amb 1.200 morts i 240 ostatges. Des de llavors, les autoritats gazianes han notificat la mort de més de 37.370 palestins, als quals se sumen altres 520 a Cisjordània i Jerusalem Est per les accions de les forces de seguretat i de colons israelians.