Moren quatre persones en enfrontaments tribals a Bagdad, la capital de l'Iraq

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys quatre persones, entre elles dos agents de policia, han mort en una sèrie d'enfrontaments tribals registrats dissabte a la tarda a Bagdad, la capital de l'Iraq, segons ha informat aquest diumenge el Ministeri d'Interior del país.
Les autoritats han indicat que, a més, uns altres cinc agents han resultat ferits després d'intervenir per posar fi a una "disputa tribal" al barri de Saada. No obstant això, poc després d'acudir al lloc dels fets, van ser atacats per un dels grups.
Les forces de seguretat, que han constatat víctimes entre les seves files malgrat haver obert foc, han indicat que unes altres dues persones han mort i sis han estat detingudes, si bé el Ministeri d'Interior no ha donat detalls sobre les causes dels enfrontaments.
Les disputes tribals són comunes a l'Iraq, que continua immers en un conflicte ininterromput després de la invasió nord-americana del 2003 i malgrat la derrota d'Estat Islàmic.