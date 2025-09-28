Moren quatre persones en un atac de les forces russes sobre Kíiv

Zelenski denuncia que Rússia va llançar prop de 500 drons i Rússia afirma que es van aconseguir els objectius de l'atac
MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys quatre persones han mort i unes altres 10 han resultat ferides com a conseqüència d'un atac de les Forces Armades de Rússia sobre Kíiv, la capital ucraïnesa, en particular sobre el districte de Solomianskyi.
Entre els morts hi ha una menor d'edat, ha informat el Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna. L'atac ha caigut sobre una vintena de localitzacions de sis districtes de la capital ucraïnesa sobre les 5:45, hora local.
Unes altres 30 persones han resultat ferides a causa d'aquests atacs que han caigut sobre Belotserkiv, Obujov, o Boríspil, entre altres districtes, que el president Volodímir Zelenski ha qualificat com a "massius".
"Un atac terrorista deliberat i selectiu contra ciutats comunes", ha denunciat Zelenski, qui ha xifrat en "en gairebé 500" els drons i en més de 40 els míssils que Rússia ha utilitzat durant dotze hores per disparar no només contra Kíiv sinó contra altres localitats com Khmelnitski, Sumi, Mikolaiv, Odessa, o Txerníhiv.
"Aquest vil atac es va produir pràcticament al tancament de la setmana de l'Assemblea General de l'ONU, i així és exactament com Rússia declara la seva veritable postura. Moscou vol seguir lluitant i matant, i mereix la major pressió del món", ha dit el president ucraïnès en un missatge publicat a les seves xarxes socials.
Zelenski ha afirmat que Rússia pot continuar aquesta guerra gràcies als rèdits de la venda d'energia, en clara al·lusió als aliats de Kíiv perquè acabin de tallar el subministrament, al mateix temps que ha fet l'ullet al president dels Estats Units, Donald Trump, pels seus esforços per "detenir qualsevol importació russa".
"Ha arribat el moment de prendre mesures decisives, i comptem amb una resposta contundent dels Estats Units, Europa, el G7 i el G20", ha dit.
En paral·lel, un atac de les forces russes sobre Zaporíjia ha deixat desenes de ferits. "L'enemic ha llançat almenys vuit atacs contra el territori de la ciutat de Zaporíjia, des de la 1.00 de la matinada fins a les 5.30", ha comunicat el governador de la província, Ivan Fedorov.
El major nombre d'afectats s'ha registrat en el districte de Xevtxénkivski. En total, més de 70 persones han resultat ferides per aquests atacs a gran escala, segons ha xifrat el ministre de l'Interior, Igor Klimenko. "En alguns llocs, l'atac enemic ha destruït barris sencers", ha denunciat.
"Aquest atac rus és un atemptat contra la humanitat, una manifestació pública d'odi cap a tot el pacífic", ha dit el ministre de l'Interior.
L'Exèrcit ucraïnès ha informat que Rússia ha utilitzat en aquesta ocasió prop de 650 projectils, entre ells 600 drons. En total, ha aconseguit repel·lir 611 entre drons i míssils de creuer.
RÚSSIA DESTACA L'ÈXIT DELS ATACS
El Ministeri de Defensa rus ha destacat aquest diumenge l'èxit del "atac massiu" contra la indústria militar-industrial ucraïnesa gràcies a l'ús d'"armes de precisió de llarg abast, aèries i marítimes, i drons d'atac".
"Es van aconseguir els objectius de l'atac, tots els objectes designats van ser aconseguits", ha assenyalat en un comunicat que desglossa altres operacions de les Forces Armades en les últimes hores.