Moren prop de vint estudiants en un bombardeig de l'exèrcit contra una escola a l'oest de Birmània

Unicef denuncia "un patró d'una violència creixentment devastadora" a l'estat de Rakhine
MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -
Prop de vint estudiants han mort a causa d'un bombardeig suposadament executat per l'exèrcit de Birmània contra un centre escolar a l'estat de Rakhine (oest), segons ha denunciat el grup rebel exèrcit d'Arakan, sense que la junta militar birmana s'hagi pronunciat ara com ara sobre el succés.
L'exèrcit d'Arakan ha afirmat que "el terrorista i feixista Consell Militar va llançar el 12 de setembre un bombardeig amb dues bombes de 500 lliures (prop de 227 quilograms) contra la localitat de Tha Ret Ta Pin, en Kyauktaw", abans d'afegir que "van impactar directament" davant d'un institut.
Així mateix, ha assenyalat en un comunicat publicat en el seu compte a Telegram que l'atac es va saldar amb la mort de 19 estudiants, al mateix temps que ha subratllat que unes altres vint persones van resultar ferides de gravetat, per la qual cosa no es descarta que el recompte de morts pugui augmentar en les pròximes hores.
El grup rebel és una de les formacions armades sumides en un conflicte amb la junta militar que va ascendir al poder després del cop d'estat del 2021, donat per anul·lar els resultats de les eleccions generals de novembre del 2020, en les quals la Lliga Nacional per a la Democràcia (LND) de la Premi Nobel de la Pau Aung San Suu Kyi va aconseguir la majoria parlamentària.
Per la seva banda, el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (Unicef) s'ha mostrat "extremadament preocupat" per les informacions sobre el bombardeig, "que va matar i va ferir infants mentre dormien". "L'atac se suma a un patró d'una violència creixentment devastadora a Rakhine, amb infants i famílies pagant el preu més alt", ha lamentat.
"Els implacables atacs sembren el terror, desarrelen a famílies i aprofundeixen el seu patiment. Nens i nenes perden la vida en els llocs destinats a protegir-los: les seves llars, escoles i veïnats", ha subratllat, al mateix temps que ha recordat que la població de Rakhine fa front a més a "greus dificultats", inclosos "una disminució en el subministrament d'aliments i el col·lapse de recursos vitals com l'educació i l'atenció mèdica".
Per això, ha posat l'accent en el seu comunicat en què "la violència contra els nens ha de cessar" i ha insistit que "les escoles, els dormitoris, les llars i els serveis essencials dels quals depenen els nens han de romandre assegurances en tot moment".
"Les parts en conflicte han de complir amb les seves obligacions en virtut del dret internacional de protegir els civils, inclosos els nens, salvaguardar la infraestructura civil i permetre que l'assistència humanitària vital arribi als que la necessiten amb urgència", ha resolt Unicef.
L'aldarull del 2021 es va veure seguit per una dura campanya de repressió contra polítics i activistes opositors a les accions de l'exèrcit, mentre que el país s'ha vist arrossegat a una guerra civil en la qual estan implicats nombrosos grups rebels actius al país asiàtic.