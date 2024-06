Moren prop de 20 persones per un incendi en una fàbrica de bateries de liti a Corea del Sud

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

Al voltant de 20 persones han mort a causa d'un incendi registrat aquest dilluns en una fàbrica de bateries de liti al sud de la capital de Corea del Sud, Seül, segons han confirmat els bombers, que han assenyalat que el succés s'ha saldat amb tres ferits.

Els bombers han assenyalat que fins al moment han trobat prop de 20 cossos durant les tasques de recerca i rescat, poc després d'indicar que una persona havia mort i 23 havien estat donades per desaparegudes a causa de l'incendi, per la qual cosa es tem que la xifra de víctimes mortals pugui continuar augmentant.

L'incendi ha començat al voltant de les 10.30 hores (hora local) en una fàbrica a Hwaseong, a uns 45 quilòmetres al sud de Seül, si bé els bombers han aconseguit controlar més de quatre hores després les flames a la zona, on, a més, s'han registrat diverses explosions, tal com ha recollit l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.

Durant la lluita contra les flames s'ha hagut de fer front a problemes derivats de les peculiaritats de l'incendi de les bateries de liti, sense que ara com ara s'hagin determinat les causes del foc. Un testimoni ha relatat que una de les bateries hauria explotat, fet que hauria provocat l'incendi.

El succés ha portat el Govern a convocar una reunió d'emergència del Centre per Desastres i Mesures de Seguretat per discutir com fer front a la situació, mentre que el ministre de l'Interior, Lee Sang Min, ha reclamat a totes les agències oficials que mobilitzin els recursos disponibles per combatre les flames i rescatar els afectats.