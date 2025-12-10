Moren prop de 20 persones en ensorrar-se dos immobles contigus al Marroc

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID 10 des. (EUROPA PRESS) -
Prop de 20 persones han mort després d'esfondrar-se dos immobles contigus a la ciutat marroquina de Fes, segons han confirmat les autoritats, si bé no es descarta que la xifra de víctimes mortals augmenti en les pròximes hores, ja que hi ha més de 15 ferits greus.
Les autoritats de Fes han especificat que fins ara s'han confirmat 19 morts i 16 ferits greus en l'incident, abans d'afegir que als edificis, de quatre plantes cadascun i situats al barri Al-Mustaqbal, hi vivien vuit famílies.
Les forces de seguretat i els equips de rescat ja treballen a la zona per retirar les víctimes de la runa i traslladar els ferits, a més d'evacuar els residents pel risc d'ensorrament, tal com ha informat l'agència estatal marroquina de notícies, MAP.
Les operacions de recerca i rescat continuen actives a la zona, sense que ara com ara es descarti que hi pugui haver més persones entre la runa. A hores d'ara no se saben les causes d'aquesta esfondrament.